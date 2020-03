Das war's - die Lindenstraße ist vorbei

Die in Köln produzierte Lindenstraße, deren erste Folge am 8. Dezember 1985 lief, zeigte von ihrer Grundidee den Alltag einer Nachbarschaft. Vor allem in ihren Anfangsjahren sorgte sie für manchen Tabu-Bruch, etwa 1990 mit dem ersten Schwulen-Kuss im deutschen TV. 2018 entschied sich die Fernsehprogrammkonferenz der ARD mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags.

Video starten, abbrechen mit Escape Bye Bye Lindenstraße. Dokumentationen. . 44:02 Min. . Verfügbar bis 29.03.2021. Das Erste. Von Katrin Niemann.

Protest gegen Absetzung

Kaum war die Nachricht vom Serien-Aus in der Welt, melden sich die Fans: "Die Lindenstraße darf nicht sterben!", schrieb einer auf der offiziellen Facebook-Seite. In Berlin und anderen Städten versammelten sich Hardcore-Anhänger zu Demos mit Protestplakaten.