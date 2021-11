Lieferengpässe: Welche Geschenke zu Weihnachten knapp werden - und warum

Auch Buchverlage durch Lieferengpässe bedroht

Nicht ausgeschlossen auch, dass wegen des Papiermangels bestimmte Bücher nicht zeitnah nachgedruckt werden können. Auf welche Geschenke man zu Weihnachten aber ganz genau verzichten muss, darüber können Händlerinnen und Händler nur spekulieren.

Nachschubprobleme haben jedenfalls 60 Prozent von ihnen, wie eine Umfrage des Ifo -Wirtschaftsinstituts zeigt. Und die Lieferprobleme könnten demnach noch bis weit ins nächste Jahr andauern.

Trotz Lieferproblemen wohl selten leere Regale

Zu leeren Regalen wird es aber wohl nur selten kommen, glauben Experten. " Wer sich jetzt einen Winterpulli kaufen will, der muss sich keine Sorgen machen. Und wer sich irgendeinen Fernseher kaufen will, der wird sich auch keine Sorgen machen müssen ", so Rainer Gallus vom Handelsverband NRW Rheinland zum WDR .

Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handesverbands NRW Rheinland

" Aber wenn er sich eben ein ganz bestimmtes Modell, was vor allem relativ neu auf dem Markt ist, ausgesucht hat, dann kann das Problem bestehen ", so Gallus. " Wer den Kauf von ganz spezifischen Produkten, also das neue Smartphone-Modell und die neue Spielekonsole und Ähnliches plant, der sollte sich tatsächlich besser jetzt schon kümmern. "

Zum Teil reicht aber auch das nicht mehr. Für manche Wünsche könne er seinen Kunden noch nicht mal ungefähr ein Lieferdatum nennen, sagt Fahrradhändler Korte.