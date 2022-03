Gesundheitsversorgung: 239 wichtige Medikamente derzeit nicht zu haben

Wirkstoffe werden aus Kostengründen in Fernost hergestellt

Neu ist das Problem nicht: Schon seit Jahren gibt es Lieferengpässe bei Arzneimittel. Einer der Gründe hierfür: Aus Kostengründen werden Wirkstoffe in Medikamenten immer mehr in Fernost hergestellt. Fällt ein Produzent aus, ist das oft nicht schnell zu kompensieren. Erschwerend kam Experten zufolge hinzu, dass es im Zuge der Corona-Pandemie Lockdowns gab – also Zeiten, wo nichts produziert wurde, aber die Nachfrage unverändert bestand. In der Folge wurden vorhandene Bestände aufgebraucht, aber nicht wieder aufgefüllt.