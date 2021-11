Jeans made in NRW: Wie lassen sich globale Lieferengpässe umgehen?

Statt langer Lieferkette zwei Wochen

Uwe Gansfort, C&A

Uwe Gansfort freut sich, dass es bald losgeht. Normalerweise dauere die Lieferzeit von Kleidungsstücken mit Produktion und Auslieferung in den Handel sechs bis neun Monate, sagt der Geschäftsführer der C&A-Tocherfirma , die in Mönchengladbach produziert. " Hier können wir das natürlich innerhalb von ein bis zwei Wochen realisieren. "

Noch läuft die Fabrik im Probebetrieb. Im Frühjahr geht es richtig los. Ab Sommer sollen hier dann 100 Menschen arbeiten - an Nähtischen und hochtechnisierten Geräten.

Allerdings sollen hier zunächst nur zwei bis drei Prozent der C&A-Jeans entstehen, so Gansfort. Geht es der Firma also eher darum, ihr Image zu verbessern? " Das ist erstmal ein Start in eine neue Ära ", sagt er. Zunächst gehe es darum, Erfahrungen zu sammeln in Sachen Nachhaltigkeit und Produktivität.

Weniger Lieferengpässe - geringerer Energieverbrauch

Durch die kürzeren Transportwege können nicht nur Lieferengpässe vermieden werden. Es werde auch viel Energie eingespart, so Gansfort. Man nutze nur grünen Strom, wasche die Jeans mit viel weniger Wasser und vermeide außerdem die übliche Überproduktion.

" Der Schritt ist ausgesprochen mutig, er kommt aber auch zu einer richtigen Zeit ", sagt Bekleidungsforscherin Maike Rabe von der Hochschule Niederrhein, die das C&A-Projekt wissenschaftlich begleitet. Man erkenne in der Corona-Pandemie, " dass die Stabilität unserer Lieferketten nicht mehr gesichert ist ".

Mehr als ein Drittel hat Nachschub-Probleme