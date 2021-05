Liebe Gewinnt: Warum der Protest innerhalb der katholischen Kirche wächst

Kirchensoziologe: "Protest will Reform herbeiführen"

" Die Gesellschaft hat sich seit Jahren verändert, die Kirche aber nicht ", so Pickel. " Gerade viele junge Leute wollen aber beides: in der Kirche bleiben, in der sie seit ihrer Kindheit sind, und am modernen Leben teilnehmen. " Der Protest sei letztlich der Versuch, eine Reform in der Kirche herbeizuführen. " Sonst könnten die Menschen ja auch einfach aus der Kirche austreten ", sagt Pickel.

Doch mit diesen Reformen tut sich die Führung der katholischen Kirche schwer. " Auch weil man dort seit Jahrhunderten weiß, welche Macht Symbole haben ", erklärt Pickel. Die offizielle Erlaubnis, homosexuelle Paare zu segnen, sei ein solches. " Bislang wurden einzelne Homosexuelle durchaus in den Gemeinden empfangen und durften als Einzelpersonen am kirchlichen Leben teilhaben ", sagt der Kirchensoziologe. " Es sollen nur gleichgeschlechtliche Paare nicht mit der traditionellen Ehe und Familie gleichgesetzt oder gar legitimiert werden. "

Katholische Kirche hat Vertrauen zerstört

Das deckt sich auch mit der Aussage des Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ( ZdK ), Thomas Sternberg, der am Montag sagte, Segnungen homosexueller Paare in katholischen Gemeinden seien nichts Ungewöhnliches und würden schon vielfach praktiziert. Daher eignen sich laut Sternberg solche Segnungen nicht " für einen politisch demonstrativen Akt ".

Das glaubt Soziologe Pickel hingegen schon. " Für viele Menschen ist Religion etwas soziales, das vor allem ihren Nahbereich betrifft ", sagt er. " Und genau dort ist - genau wie in allen sozialen Beziehungen - Vertrauen entscheidend. " Von diesem habe die katholische Kirche in den letzten Jahren viel zerstört. Zudem zeige sie sich an vielen Stellen unbeweglich. " Daher würde ihr ein solches Zeichen nicht schaden ", so Pickel.

Stand: 10.05.2021, 18:08