Liebe, Sex und Schutz - Projekt "Liebesleben" startet in Köln

Projekt startet am Dienstag in Köln

" Sexuell übertragbare Infektionen nehmen weltweit und auch in Deutschland weiter zu ", sagt BZgA-Leiterin Heidrun Thaiss. " HIV-Infektionen und die Aids-Erkrankung kennen die meisten Menschen. Aber die wenigsten wissen, welche weiteren sexuell übertragbaren Krankheiten es gibt und wie man sich davor schützen kann ."

Thaiss spricht damit auf STI wie Syphilis, Gonorrhö oder Chlamydien an. Start des Projekts ist am Dienstag (04.02.2020) in der Gesamtschule Köln-Holweide.

Safer Sex, Körper und Gefühle

Was für Komiker Woody Allen sieben filmische Kapitel waren, sind für die seriöse Bundeszentrale sechs interaktive Themen-Module. Da geht es um Safer Sex, aber auch um Körper und Gefühle, um Sexualität und Medien und nicht zuletzt: ums Reden.

Denn über Sex und seine Risiken reden – das fällt den meisten Jugendlichen so schwer wie kaum etwas anderes, wissen die Projektmacher. Der Hattinger Psychologe Rolf Schmiel kennt die Gründe. Der wichtigste: " Im Elternhaus ist das Thema tabu. "

Hilfe, die eigenen Eltern haben Sex