Kirchenfusion: Lasershow sorgt für Erleuchtung

Farbenrausch auf uralten Wänden

Strahlend weiße Endlos-Schleifen ziehen sich über die gotischen Fensterbögen, rot, blau und gelb leuchten die schlanken Säulen der Hallenkirche, über dem Altar im Chor schießen dunkelblaue Laserstrahlen in den Kirchenhimmel: Lichtdesigner Christopher Rostalski hat mit einem Technik-Team aus zehn Leuten einen Monat lang das Konzept für die besondere Feier in der Wiesenkirche erarbeitet.

70 Scheinwerfer erzeugen einen Farbenrausch

Dutzende Laserprojektoren und 70 programmierbare Scheinwerfer sorgen für einen wahren Farbenrausch auf den mittelalterlichen Wänden und setzen das Thema "Leben zwischen Urknall und Auferstehung" in Szene, ganz im Sinne des Bibelwortes " Es werde Licht ".

Vertraute Kirche mit anderen Augen sehen

Dazu kommen improvisierte Musik und meditative Texte. " Die Kirche so wahrnehmen, wie man sie noch nie gesehen hat, das ist das Ziel ", sagt Christopher Rostalski. Mit opulentem Farbenspiel und ungewöhnlichen Mustern versuchen die Lichtexperten die Architektur der Kirche neu zu betonen, Schattenspiele zu kreieren, die die gotische Hallenkirche in ein neues Licht rücken. Eine solche Licht- und Musik-Show habe es in der Region noch nie gegeben, heißt es beim Kirchenkreis Soest-Arnsberg. Der Eintritt zu beiden Aufführungen ist frei.

Stand: 05.01.2019, 09:39