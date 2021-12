Traktoren auf Lichterfahrt: NRW-Landwirte bringen Kindern Geschenke

In Jülich waren am Samstag 250 Landwirte mit ihren blinkenden Traktoren unterwegs. Sie verteilten Spenden wie Nikoläuse und Weckmänner im Wert von rund 5.000 Euro – mit einiger Verspätung, weil 100 Fahrzeuge mehr vor Ort waren als angemeldet, darunter erstmals auch Lkw. Viele schaulustige Anwohner winkten und jubelten am Wegesrand, einige beschwerten sich wegen des tosenden Lärms von Lkw-Hupen und Weihnachtsmusik allerdings auch bei der Polizei.

Landwirte wollen 20.000 Nikoläuse verteilen

Das Motto der Fahrt: Ein Funken Hoffnung.

Auch im Wallfahrtsort Kevelaer fuhren am Samstag 35 Traktoren in einem Korso. Weitere Lichterfahrten wird es an diesem Wochenende am Niederrhein unter anderem in Viersen und in Wesel geben.



Allein in Nordrhein-Westfalen wollen die teilnehmenden Bauern in den kommenden Wochen 20.000 Schoko-Nikoläuse verteilen. Finanziert wird die Aktion der Bewegung "Land schafft Verbindung" durch Spenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 04.12.2021, 20:33