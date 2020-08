Nach Explosion: Helfer aus NRW nach Beirut aufgebrochen

Von Frankfurt am Main aus machten sich noch am Mittwochabend mehrere Rettungsteams auf den Weg in den Libanon. Das Technische Hilfswerk (THW) hat ein Team von knapp 50 Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland zusammengezogen. Zu den Helfern gehören vor allem Experten für Such- und Bergungseinsätze. Ein Teil von ihnen wird an der deutschen Botschaft eingesetzt, die durch die Explosion beschädigt wurde.

Unterstützung bekommt das THW von der Duisburger Hilfsorganisation ISAR . "Wir fliegen mit einem Team aus Experten hin. Dazu gehört ein ärztliches Team: Notfall- und Intensivmediziner sowie Unfallchirurgen, die mit Traumapatienten erfahren sind" , sagte ISAR-Sprecher Peter Kaup. "Ebenfalls zum Team gehören Logistiker und Spezialisten für Gefahrengüter."