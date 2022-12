Der letzte Geldautomat in der Grevenbroicher Südstadt ist Geschichte

Anwohner sind besorgt

Anwohner wie Frank Schmitz sind deshalb erleichtert. Mit seiner Familie lebt er über der Bankfiliale in der Grevenbroicher Südstadt. Der Raum für den Geldautomaten liegt direkt unter zwei Schlafzimmern.

Anwohner Frank Schmitz ist erleichtert

Seine Sorgen sind nicht unbegründet: Erst im Januar dieses Jahres und zuletzt im Oktober hatten unbekannte Täter Geldautomaten in Grevenbroich gesprengt. "Wir haben uns jetzt doch schon sehr große Sorgen gemacht, weil wir halt auch ein Sorgenkind haben, den schwerbehinderten Sohn", berichtet Schmitz.

Förderverein Südstadt: Menschen werden abgehängt

Laut Bank wurde der Automat jetzt aus Gründen der Risikominimierung ausgebaut. Auch die Filiale, in der zuletzt schon keine Kundenberater mehr gearbeitet haben, ist jetzt komplett geschlossen worden.

Der Förderverein Südstadt wehrt sich gegen die Entscheidung. Er fordert den Erhalt eines Servicepoints – auch für Kundinnen und Kunden, die ihre Bankgeschäfte nicht online abwickeln können: "Menschen, die nicht fit sind am Computer, die erfahren ein Stück Entmündigung. Die müssen um Hilfe fragen. Die brauchen Unterstützung, die sie sonst gar nicht gebraucht haben", betont Ulrike Oberbach vom Förderverein.

Bargeld nur noch im Supermarkt

Um nicht schließen zu müssen, habe die Bank vorher auch den Einsatz von Farbbomben geprüft. Doch selbst für eingefärbte Scheine gebe es internationale Abnehmer. Täter halte das von Sprengungen nicht ab. Beim Kundenservice setzt die Sparkasse deswegen auf Alternativen und bietet Kundinnen und Kunden einen telefonischen Bank-Service an.

Über 5.600 Menschen leben in der Grevenbroicher Südstadt. Wer hier doch Bares haben will, muss es sich jetzt im Supermarkt nach einem Einkauf auszahlen lassen – wenn genug in der Kasse ist.

