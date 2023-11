" 'Was ist, Tiger, bist du krank?', fragte der kleine Bär. 'Oh ja, ich bin so krank', rief der kleine Tiger, 'ich kann fast nichts mehr bewegen.' 'Halb so schlimm', sagte der kleine Bär, 'ich mach dich gesund.' "

Geschichten wie diese von Janosch, in denen einer dem anderen hilft, kommen bei Kindern immer gut an. Sie helfen ihnen, die Welt zu entdecken. Eltern schätzen, dass Tiger und Bär den Helfer in ihrem Kind wecken und die Lesekompetenz fördern.

Eine professionelle Vorleserin

Als Damla Hekimoglu selbst noch Kind war, wurde ihr dieser Spaß sogar zweisprachig geboten. An dem einen Tag lasen ihre aus der Türkei stammenden Eltern aus einem deutschen, am nächsten aus einem türkischen Buch vor. " Ich habe das total genossen. Das hat meine Fantasie angeregt ", erinnert sie sich.

Wir achten auf die Message der Bücher. Wir wollen Kinder auch animieren zu helfen. Damla Hekimoglu, Journalistin und Tagesschau-Sprecherin

Heute ist die Journalistin als Tagesschau-Sprecherin gewissermaßen eine professionelle Vorleserin und sieht " (Vor-)lesen als Superkraft ", die Bildungschancen eröffnet. Ihre "Superkraft" stellt sie seit 2020 am bundesweiten Vorlesetag in den Dienst der Kinder.