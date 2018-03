Leihräder in NRW boomen

Das Angebot an Leihfahrrädern dürfte in vielen NRW -Großstädten in diesem Frühjahr deutlich wachsen. Die Stadt Köln rechnet damit, dass sich die Zahl der Mietbikes in der Domstadt im Laufe des Jahres auf etwa 8.000 mehr als verdoppeln wird. Derzeit befände man sich in Verhandlungen mit den Anbietern oBike und Mobike, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag (01.03.2018) dem WDR .