WDR: Wie starten Sie als Leiter der größten Grundschule in Dortmund ins neue Jahr?

Martin Nölkenbockhoff von der Dortmunder Albrecht-Brinkmann-Grundschule

Martin Nölkenbockhoff: Wir haben in der Vorbereitung festgestellt, dass wir nicht genügend Lehrerstunden haben, um alle Stunden geben zu können. Das heißt: Ich muss Leute, die eigentlich spezielle Aufgaben haben, wie zum Beispiel Sonderschullehrer, für die Leitung von Klassen einsetzen. Es kann auch sein, dass zwei Teilzeitkräfte sich eine Klassenleitung teilen müssen. Das bedeutet natürlich mehr Aufwand für die Kollegen – weil sie sich ja über die Kinder jeweils austauschen müssen.

WDR: Und was bedeutet das für die Kinder?

Nölkenbockhoff: Kinder mit besonderem Förderbedarf bekommen dann beispielsweise weniger Förderstunden, weil ihr Lehrer als Klassenlehrer gebraucht wird. Die Unterstützung, die sie brauchen, um in einer größeren Gruppe arbeiten zu können, fällt daher weg.

Video starten, abbrechen mit Escape Problemfall Schule: Lehrermangel in NRW | Aktuelle Stunde | 27.08.2018 | UT | Verfügbar bis 03.09.2018 | WDR

WDR: Inzwischen wird vermehrt auf Seiteneinsteiger gesetzt. Was für Erfahrungen haben Sie mit den Neulingen bisher gemacht?

Nölkenbockhoff: Wir hatten an unserer Schule Seiteneinsteiger im Sportunterricht. Einige Kollegen machen das sehr gut, aber andere wissen nicht, wie sie mit Kindern in größeren Gruppen umgehen sollen. Das heißt: Bei denjenigen kann kein vernünftiger Sportunterricht stattfinden. Es kann also bedeuten, dass ich mit diesen neuen Lehrkräften viel Arbeit habe - und dass die Qualität des Unterrichts insgesamt deutlich schlechter wird.