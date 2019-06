Online-Petition: Gerechtere Bezahlung für Lehrer gefordert

"Hauptursache für Lehrermangel"

VBE-Landeschef Stefan Behlau forderte Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) auf, das Thema zur Chefsache zu machen. Denn diese Ungerechtigkeit sei eine der Hauptursachen für den Lehrermangel. " Andere Bundesländer ziehen an NRW vorbei und sind für Junglehrkräfte bald attraktivere Arbeitgeber ."

Zu Beginn des Schuljahres 2017/18 hatte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) eine Zehn-Jahres-Prognose vorgestellt. Demnach werden in diesem Zeitraum rund 15.000 Lehrer über alle Schulformen hinweg in NRW fehlen. " Der Mangel an Lehrkräften ist die größte Baustelle der Schulpolitik ", so Behlau.

Am Donnerstag (27.06.2019) kommender Woche soll das Anliegen dem Petitionsausschuss des Düsseldorfer Landtags vorgelegt werden.

