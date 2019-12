Sie werden als Badesalz, Duft- oder Kräutermischung angeboten. Man kann sie ganz einfach im Internet bestellen, da sie nicht verboten sind: Die Rede ist von "Legal Highs". Diese legalen Substanzen klingen harmlos, sind aber hochgefährliche Drogen, wie ein aktueller Fall aus Aachen zeigt. Dort sind offenbar drei Menschen nach der Einnahme von Pillen gestorben.

Was sind Legal Highs?

Diese Rauschmittel sind als Kräutermischungen, Pillen, Lufterfrischer oder Pflanzendünger erhältlich. Man kann sie in "Legal High Shops" oder auch auf großen Verkaufsplattformen im Internet bestellen. In der Regel sind psychoaktive Substanzen enthalten, deren tatsächliche Wirkung nicht beschrieben wird. Legal Highs sollen einen Rauschzustand erzeugen. Wie der Name sagt, sind diese Substanzen (noch) nicht verboten. Schädlich sind sie aber allemal.