Upload-Filter: Youtuber LeFloid warnt vor Zensur

In Köln beteiligten sich am Samstag 1.500 Menschen an der Demonstration. Zuvor hatten YouTube-Stars wie LeFloid zur Teilnahme aufgerufen. Er gehört zu den Gegnern der geplanten Urheberrechtsreform der EU.

WDR: Was möchten Sie mit der Unterschriftenaktion erreichen?

Youtuber LeFloid

LeFloid: Ich habe die Hoffnung, dass eine Petition, die nun mittlerweile mehr als 4,7 Millionen Unterschriften hat, mehr als nur wahrgenommen wird. Sie soll vor allem Menschen erreichen, die in erster Linie nicht direkt etwas mit dem Thema Uploadfilter oder Artikel 11 und Artikel 13 des Urheberrechts anfangen können.

Ich glaube, wenn sich so viele Menschen vereinen wie in Köln oder am 23. März in Berlin, dann gehen sie auch irgendwann europaweit auf die Straße. Denn auch Italien, Frankreich ziehen mittlerweile nach. Dann wird das Ganze so groß, dass es zu noch mehr Unterschriften kommt und man sich auch auf politischer Ebene nicht mehr vor diesem Disput verstecken kann.