Leere Autobahnen: Straßen.NRW will Corona-Zeit nutzen

Straßen. NRW versucht gerade, die wegen der Corona-Krise nicht ganz so vollen Autobahnen zu nutzen. Zur Zeit werde geprüft, wo Autobahn-Baustellen schneller abgeschlossen oder geplante Arbeiten vielleicht vorgezogen werden können, erklärte der Landesbetrieb dem WDR am Donnerstag (02.04.2020). Man wolle so die aktuelle Corona-Lage "ausnutzen" . Baustellen würden derzeit weniger Staus und Behinderungen auf den Straßen bedeuten.