Lebensmittelverschwendung: Wer am meisten wegwirft und was wir dagegen tun können

Am allermeisten - nämlich 59 Prozent - wird in privaten Haushalten weggeworfen. Weitere 17 Prozent in Restaurants und Kantinen sowie 15 Prozent in der Verarbeitung. Gerade mal 7 Prozent Lebensmitteabfälle entstehen im Handel, 2 Prozent in der Landwirtschaft.

Pakt gegen Lebensmittelverschwendung

Im Kampf gegen vermeidbare Lebensmittelabfälle hat sich der Handel jetzt verpflichtet, Lebensmittelabfälle deutlich zu reduzieren. Dazu wurde eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Ressortchef Cem Özdemir (Grüne), der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels und Vertreter von Groß- und Einzelhandelsunternehmen stellten einen gemeinsamen "Pakt gegen Lebensmittelverschwendung" in Berlin vor.

Ziel der Regierung ist, Lebensmittelabfälle deutlich zu reduzieren. Dafür werden Verbesserungen in der ganzen Kette von der Ernte bis zum Teller angestrebt.

14 Handelsunternehmen verpflichten sich

Mit der Zielvereinbarung zwischen Lebensmittelhändlern und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) verpflichten sich 14 Unternehmen des Groß- und Einzelhandels ab sofort, die Verschwendung von Lebensmitteln bis 2025 um 30 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent im Vergleich zu einem selbstgewählten Basisjahr zu reduzieren. Zu den Unternehmen zählen beispielsweise die großen Supermarktketten Aldi, Edeka, Lidl und Rewe.