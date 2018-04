Die schlechte Nachricht: Auch in den Pionier-Ländern gelänge es dennoch nicht, das mangelnde und unkonkrete Handeln der Bundespolitik im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung zu kompensieren.

Kritik: Nicht nur Verbraucher in die Pflicht nehmen

" Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Bisher ist es bei dieser vollmundigen Ankündigung geblieben. Wir brauchen ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen ", kritisiert Jörg-Andreas Krüger, Direktor Ökologischer Fußabdruck beim WWF Deutschland. Die Forderung: Verbindliche Reduktionsziele für einzelne Branchen und vom Acker bis zum Kühlschrank.

Die Bundesländer, so der Vorwurf, müssten Industrie, Handel und Landwirtschaft viel stärker in den Fokus rücken, statt vor allem die Verbraucher in die Pflicht zu nehmen.

Apps zur Resteverwertung