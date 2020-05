Corona-Krise lässt Gemüsepreise steigen

Insgesamt gehen die meisten Experten davon aus, dass die Versorgung mit Lebensmitteln durchweg gesichert ist. So kann es zwar sein, dass Produktion und Logistik an der ein oder anderen Stelle mal stocken. Nach Informationen der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie können Lebensmittelhersteller und Handel das aber ausgleichen, indem sie zum Beispiel Tomaten dann mal aus den Niederlanden statt aus Italien kaufen.

Finale Bilanz noch nicht absehbar

Probleme gibt es teils bei sehr hochwertigen Lebensmitteln, die sonst aus dem Ausland eingeflogen werden. Zum Beispiel, wenn ein Hotel besonders frische Mangos haben will. Das macht aber nach Angaben des Deutschen Fruchthandelsverbandes nur einen sehr kleinen Anteil am Lebensmittelhandel aus, und die Lieferketten per Containerschiff funktionieren schon wieder.

Zu den Verlierern der Corona-Krise im Lebensmittelsektor zählen bisher viele Brauereien und Getränkehersteller, die ihre Produkte normalerweise in der Gastronomie oder bei Großveranstaltungen verkaufen. Gut läuft es dagegen für die Hersteller von Bio-Produkten, weil wegen des Corona-Virus offenbar viele Menschen auf gute Ernährung achten.

Nach Einschätzung der Lebensmittelzeitung ist es für eine finale Bilanz noch zu früh. Denn sollte zum Beispiel eine Rezession kommen, sodass die Menschen sparen müssen, könnte das nochmal vieles verändern.

Stand: 20.05.2020, 17:18