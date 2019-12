Foodwatch: Zu wenig Lebensmittelkontrollen in NRW

Düren, Olpe, Bottrop und Hamm vorbildlich

Vorne liegen die zuständigen Behörden der Kreise Düren und Olpe sowie der Städte Bottrop und Hamm. Sie hätten ihr Soll sogar übererfüllt. Ebenfalls im grünen Bereich bewegten sich die Kreise Borken, Höxter und Wesel sowie Düsseldorf und Leverkusen.

In allen anderen Kommunen herrscht offenbar Nachholbedarf. Die größten Lücken gab es in den Kreisen Herford und Recklinghausen sowie in Krefeld, Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen.

Personalmangel als Grund

Laut Foodwatch fehlt es an Mitarbeitern in den Behörden. " Insgesamt herrscht in NRW massiver Personalmangel in den Lebensmittelkontrollbehörden, die ihren Aufgaben bis auf einige Ausnahmen nicht hinterherkommen ", heißt es im Bericht.

Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) hatte noch im Oktober behauptet, dass NRW gut aufgestellt sei. Eine Anfrage an das Ministerium blieb am Mittwoch zunächst unbeantwortet.

