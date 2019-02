Verschwendung von Lebensmitteln: Weitergeben statt wegwerfen

Um das zu verhindern, hat Geschäftsführer Jan Lüth die Aktion "Alles aufessen" ins Leben gerufen. 15 Minuten vor Ladenschluss kann man sich für fünf Euro einen Behälter vollmachen mit allem, was das Büffet noch hergibt.

Am Ende profitieren alle: Der "Cassius Garten" muss keine Reste wegwerfen und die späten Gäste bekommen gesunde Vollwertkost zu einem Viertel des normalen Preises.

Salami wegen Urlaubs zu verschenken

Auch Initiativen wie "Foodsharing" aus Köln tragen dazu bei, die Verschwendung zu verringern. Der Verein arbeitet bundesweit mit so genannten "Foodsavern" zusammen.

Lebensmittel verteilen statt wegwerfen

Diese holen Lebensmittel ab, die nicht mehr verkauft werden, aber noch genießbar sind - bei Händlern und Produzenten, in Kantinen und Restaurants. Die Lebensmittel werden dann weiterverteilt an Tafeln, Vereine und Suppenküchen.

Soziale Medien sind ebenfalls eine Möglichkeit, Lebensmittel schnell und unkompliziert weiterzureichen. So gibt es in nahezu allen größeren NRW-Städten lokale Foodsharing-Facebook-Gruppen. "Fahre kurzfristig in Urlaub, wer braucht 1 Liter Milch, 2 Erdbeerjoghurts und eine halbe Salami?" – Angebote wie diese finden sich dort viele.

Geben und Nehmen über "Fair-Teiler"

Noch einfacher funktioniert der Austausch über so genannte "Fair-Teiler". Das sind Kühlschränke, Regale oder Kisten, die öffentlich zugänglich sind: In Vereinsräumen, Kirchen, Bildungsstätten oder manchmal auch an öffentlichen Plätzen. Freiwillige kümmern sich um die Hygiene und Sauberkeit der "Fair-Teiler".

