So werden Lebensmittel zurückgerufen

Manchmal droht den Verbrauchern Durchfall durch Bakterien, so wie beim Milch-Rückruf von Aldi, Lidl, Edeka und Rewe am Freitag (11.10.2019). Manchmal besteht Verdacht auf Plastikteilchen, so wie im September bei Tiefkühlpizza von Dr. Oetker. Manchmal könnten Glasstücke in den Produkten sein, so wie im August bei Dosengemüse von Bonduelle.

Wann und wie werden Lebensmittel zurückgerufen?

Wenn Hersteller oder die Ämter für Lebensmittelsicherheit Produkte als unsicher einstufen, müssen sie zurückgerufen werden. So will es das europäische Recht. Für Rückrufe gebe es ein " klar geregeltes Verfahren ", sagte Wilhelm Deitermann, Sprecher des NRW -Verbaucherschutzamtes, dem WDR .

Verantwortlich für den Rückruf sei vor allem der Hersteller. Dieser wisse, wohin welche Produkte geliefert worden sind. Öffentliche Rückrufe gebe es aber nur, wenn das Produkt die Verbraucher bereits erreicht haben könnte, sagt Rücker von Foodwatch.