Krieg und Inflation: Preissprung auch bei Lebensmitteln

Extreme Preissteigerung bei Weizen

Auch Russland gehört zu den wichtigsten Getreide-Exporteuren. Die Sorge, dass es wegen des Kriegs in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland zu Lieferausfällen kommt, trieb die Börsenpreise für Weizen auf neue Höchststände. Der Preis für eine Tonne Weizen war an der Warenterminbörse (MATIF) in Paris innerhalb weniger Tage von 290 Euro auf mehr als 400 Euro die Tonne gestiegen und pendelte sich in diesem Bereich ein.

Dabei wird in Deutschland genug Weizen angebaut, dass sich das Land selbst versorgen kann. "Aber wenn wichtige Weizen-Exporteure wie die Ukraine und Russland teilweise ausfallen, wird Weizen weltweit knapper und dadurch steigen auch bei uns die Preise" , sagt Ute Schyns von der WDR -Wirtschaftsredaktion.

Kostenfaktor Mais

Ein wichtiger Kostenfaktor ist auch Mais. Laut Agrarinformationsgesellschaft AMI in Bonn kam rund die Hälfte der Maisimporte nach Deutschland im vergangenen Wirtschaftsjahr aus der Ukraine.

Mais wird von den Landwirten vor allem als Futter für Kühe, Schweine und Hühner benötigt und lässt sich nicht so leicht durch Lieferungen aus anderen Ländern ersetzen. Das bedeutet: Auch der Mais dürfte teurer werden und somit den Preis für andere Lebensmittel hochtreiben.