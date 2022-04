Mehrwertsteuer auf Lebensmittel streichen? Argumente dafür und dagegen

Doch was spricht dafür und was dagegen? Dazu zwei Stimmen aus der WDR -Wirtschaftsredaktion.

Jörg Marksteiner sieht die Nachteile und sagt:

"Ich gebe zu, das klingt verlockend. Trotzdem wäre das falsch. Mal abgesehen von der Frage, ob das Haushalten mit wenig Einkommen am Ende überhaupt viel mehr bringt als etwa zehn Euro im Monat, wer garantiert eigentlich, dass die Hersteller und Händler eine solche Steuersenkung auch eins zu eins an die Kunden weitergeben würden? Aber selbst wenn, wäre das Ganze sozial ungerecht. Denn am meisten entlastet würden ja jene, die besonders viel einkaufen und konsumieren. Gleiches Problem also wie beim Tankrabatt. Es würden auch wohlhabende Haushalte profitieren, die es ehrlicherweise nicht nötig haben.

Jörg Marksteiner

Nein, statt wieder das Prinzip Gießkanne für alle zu nutzen, wäre es viel sinnvoller, gezielt zu unterstützen mit direkten Zahlungen für alle Haushalte unterhalb einer gewissen Einkommensschwelle. Das wäre wahrscheinlich auch teuer für den Staat, aber ich fände das sehr viel gerechter."

Sebastian Moritz ist anderer Meinung und sagt:

"Mal ehrlich, wir reden hier über Grundnahrungsmittel, die innerhalb weniger Monate um 20, 30 teilweise um 40 Prozent teurer geworden sind. Tomaten, Gurken, Nudeln, Brot - das ist alles kein Luxus, den wir uns mal gönnen. Das brauchen wir einfach, um satt zu werden. Wenn man so will, um zu überleben. Und genau deshalb treffen die Preissteigerungen die Ärmsten unter uns am heftigsten. Denn sie müssen einen immer größeren Teil ihres ohnehin knappen Budgets fürs Essen ausgeben. Sie haben einfach keine andere Wahl. Der Staat hat daher eigentlich auch keine Wahl.

Sebastian Moritz