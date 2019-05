Sollte Lebensmittel-Retten aus dem Supermarkt-Müll erlaubt werden?

Keine Zustimmung aus NRW

Sollte Müll-Tauchen legalisiert werden?

Dagegen regt sich nun Widerstand: Der Hamburger Justizminister Till Steffen will auf der Landesministerkonferenz nächste Woche vorschlagen, das "Containern" zu legalisieren. Laut NRW-Justizministerium stößt der Vorschlag allerdings auf wenig Zustimmung. Es deute sich an, dass viele Länder dagegen stimmen werden, so ein Sprecher am Freitag (31.05.2019) gegenüber dem WDR. Es gebe zu viele strafrechtliche und haftungsrechtliche Bedenken.