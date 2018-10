Lebenserwartung in NRW leicht gestiegen

Die Generation 65 plus ist in Deutschland auch diejenige, die laut Statistischem Bundesamt eine immer größere Bedeutung gewinnt. So steige ihr Anteil in der Gesellschaft seit Jahren stetig an. Immer mehr Ältere sind erwerbstätig und ihre Wahlbeteiligung an Bundestagswahlen ist überdurchschnittlich hoch, sagte der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel, bei der Vorstellung des Statistischen Jahrbuches 2018 am Donnerstag.

Zahl der erwerbstätigen Senioren steigt

Zwischen 1990 und 2017 hat sich demnach die Zahl der Menschen ab 65 Jahren bundesweit um rund 5,8 Millionen auf 17,7 Millionen erhöht. Aktuell ist damit mehr als jeder fünfte Deutsche im Seniorenalter (21 Prozent).

Der Anteil der 65- bis 69-Jährigen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, hat sich laut Statistik in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt: 2007 waren es 7,1 Prozent, 2017 schon 16,1 Prozent. Einige wollten und könnten noch ihre berufliche Lebenserfahrung einbringen. Andere müssten aus wirtschaftlichen Gründen bis ins hohe Alter arbeiten, hieß es zur Begründung.

