Leben nach der Flut: Geld aus Wiederaufbaufonds kommt nicht an

Es muss noch so viel gemacht werden: Wenn Maria Dunkel im Erdgeschoss ihres Hauses ist, läuft sie durch einen Rohbau. Immerhin: Nachdem die Bautrockner wochenlang liefen, ist endlich die Feuchtigkeit aus den Wänden. Doch mit der Sanierung weitermachen können die Dunkels nicht, denn ihnen geht das Geld aus. " Wir haben alles, was wir hatten, in den Topf geworfen ", erzählt die 69-jährige Maria Dunkel, jetzt seien die Reserven weg. Das große Problem: Das erhoffte Geld aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Land kommt und kommt nicht.

Seit Mitte September können Flutopfer Geld beantragen. Sohn Thomas Dunkel hatte kurz nach dem Start der Frist den Antrag mit seinen Eltern ausgefüllt und eingereicht. Doch statt einer Info, wann die Familie mit Geld rechnen kann, kommen immer neue Mails. In denen werden die Dunkels aufgefordert, weitere Dokumente einzureichen: " Schicken Sie noch Schadensbilder, schicken Sie Aufstellung über den Schaden, schicken Sie eine Kopie vom Personalausweis ", erzählt Thomas Dunkel, " man wird mürbe gemacht ."

Von 7.400 Anträgen 1.700 in Bearbeitung

Wie den Dunkels geht es offenbar vielen Betroffenen der Flutkatastrophe in NRW. Vom zuständigen Ministerium heißt es, von bislang 7.831 Anträgen seien aktuell 1.702 in Bearbeitung. Wie viele Betroffene schon Geld bekommen haben, sagte das Bauministerium auf WDR-Anfrage nicht. Um Hilfsgelder schneller auszuzahlen, will die Landesregierung aber hunderte neue Mitarbeiter einstellen.