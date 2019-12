In Südtirol sind eine Frau und zwei Mädchen aus Deutschland am Samstag (28.12.2019) in einer Lawine ums Leben gekommen. Eines der Mädchen kam aus Eschweiler bei Aachen. Ihr Bruder und ihr Vater wurden bei dem Lawinenunglück in Südtirol verletzt. Die 25-jährige Frau und das andere Mädchen stammen dem Carabinieri-Sprecher zufolge aus Thüringen.

Suche nach Vermissten

Die Frau und das Mädchen aus Eschweiler konnten laut Polizei nur noch tot aus der Lawine geborgen werden. Das andere Mädchen wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trient gebracht, wo es am Samstagabend seinen Verletzungen erlag.