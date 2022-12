Zehn Verschüttete unter Lawine in Österreich vermutet

Bei einem Lawinenabgang in Österreich sind am Sonntagnachmittag nach ersten Erkenntnissen etwa zehn Wintersportler verschüttet worden. Ein Mensch sei inzwischen verletzt geborgen worden, teilte die Polizei mit. Nach den übrigen Verschütteten wurde mit Lawinensuchhunden und Hubschraubern noch gesucht. Über die Identität der Opfer ist bisher nichts bekannt.

Die Lawine war gegen 15.00 Uhr im Bereich des rund 2.700 Meter hohen Trittkopfs im Skigebiet von Lech und Zürs in Vorarlberg abgegangen. Mehrere Hubschrauber und mehrere Suchtrupps machten sich auf den Weg zum Unglücksort. Mehr als hundert Menschen waren im Einsatz.

Suchscheinwerfer angefordert