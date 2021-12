SPD-Ministerien sind vergeben: Lauterbach wird Gesundheitsminister

Der wohl künftige Kanzler Olaf Scholz hat die neuen Ministerinnen und Minister der SPD am Montagvormittag im Willy-Brandt-Haus in Berlin vorgestellt. Neben dem Kanzleramt fallen den Sozialdemokraten die Ministerien für Arbeit und Soziales, Bauen, Gesundheit, Inneres, Verteidigung sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu. Außerdem stellt die SPD den Kanzleramtsminister.

Viele Sympathien für Lauterbach

Mit Spannung war erwartet worden, wer mitten in der vierten Corona-Welle Gesundheitsminister wird. Der Bundestagsabgeordnete und Epidemiologe Karl Lauterbach hatte viele Sympathien auf seiner Seite. Neben ihm war aber auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher im Gespräch. Er ist Molekularbiologe und Arzt.

Weitere Ministerposten der SPD

Hubertus Heil (SPD) wird neuer Minister für Arbeit und Soziales.

Das Ressort für Arbeit und Soziales soll erneut Amtsinhaber Hubertus Heil übernehmen. Das neue Bauministerium soll die Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz leiten. Innenministerin soll die hessische Politikerin Nancy Faeser werden. Das Verteidigungsressort soll Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht übernehmen. Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung soll Svenja Schulze werden, die bislang Bundesumweltministerin war. Kanzleramtsminister soll Wolfgang Schmidt werden.

Paritäts-Versprechen von Scholz

Scholz musste bei der Vergabe der Kabinettsposten ein Versprechen erfüllen: Er wollte mindestens genauso viele Frauen wie Männer in seiner Regierung haben. Dafür müssten von den sieben Bundesministerposten der SPD eigentlich fünf mit Frauen besetzt werden. Laut Grundgesetz gehören der Bundesregierung nur der Kanzler und die Bundesminister an, nicht die Staatsminister und Staatssekretäre. Scholz hat nun vier Frauen benannt.

Parteienforscher: "Vorbehalte gegen Lauterbach"

Die Verteilung war sicher nicht ganz einfach, wie Prof. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Uni Dresden, am Montag vor der Entscheidung dem WDR sagte. " Wir wissen ja alle, dass es auch innerhalb der SPD Vorbehalte gegen Herrn Lauterbach gibt ", so Vorländer. Dabei gehe es nicht um seine Expertise: " Sondern man muss über die lange Strecke einer Legislaturperiode auch ein Haus richtig führen. Das heißt hier muss man auch einen Sinn für Institutionen mitbringen und für die Schwierigkeiten von Kompromissbildungen. " In seiner bisherigen Position als Experte könne er sehr viel freier seine Meinung sagen und auch sehr viel stärker auf die Wissenschaft selbst zurückgreifen.

Kurz vor der Bekanntgabe hatte der designierte Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, aber zum Posten des Gesundheitsministers bereits gesagt: " Olaf Scholz hat überhaupt kein Problem mit Karl Lauterbach. "

Alle Ministerposten jetzt besetzt

Die Grünen besetzen das Außenministerium (Annalena Baerbock), das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Vizekanzler Robert Habeck), das Familienministerium (Anne Spiegel), das Umweltressort (Steffi Lemke) und das Agrarministerium (Cem Özdemir). Die FDP stellt den Finanzminister (Christian Lindner), den Verkehrsminister (Volker Wissing), den Justizminister (Marco Buschmann) und die Bildungsministerin (Bettina Stark-Watzinger).

Votum der Grünen erwartet

Am Montag wird zudem noch das Votum der Grünen-Mitglieder zum Koalitionsvertrag bekanntgegeben. An einer Zustimmung zweifelt niemand - auch wenn es zuvor Streit über die Postenvergabe gab. Am Mittwoch wird der Bundestag den neuen Kanzler wählen und das Kabinett wird vereidigt.