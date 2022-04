Trotz geplanter Entführung: Lauterbach will weitermachen wie bisher

Zwei der 20 durchsuchten Objekte befanden sich in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 270 Beamte waren im Einsatz und stellten dabei 22 Schusswaffen, darunter ein Kalaschnikow-Sturmgewehr, sowie Munition, Bargeld, Goldbarren und Silbermünzen sicher. Dazu Handys, Datenträger, gefälschte Impfausweise und gefälschte Testzertifikate.

Anschläge auf Infrastruktur geplant

Neben der Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll die Gruppe Sprengstoff-Anschläge auf Stromleitungen und Umspannwerke geplant haben. So wollten sie einen bundesweiten Stromausfall provozieren, der zu bürgerkriegsähnlichen Zustände führen sollte. In Ihrer Vorstellung sollte so das demokratische System in Deutschland gestürzt werden.