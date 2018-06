Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) verleiht der Auschwitz-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch am Dienstagabend (05.06.2018) den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.

Als Zeitzeugin habe sie bei vielen Vorträgen und Besuchen in Schulen jungen Menschen von ihrem bewegenden Leben berichtet und sich dadurch um das Land große Verdienste erworben, hatte die Staatskanzlei bereits am Freitag (01.06.2018) in Düsseldorf mitgeteilt.

Die heute 92-Jährige deutsch-britische Cellistin jüdischer Abstammung ist eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters von Auschwitz-Birkenau.

Das Cello rettete sie vor den Gaskammern

Ihre Eltern wurden 1942 von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet. Sie selbst kam Ende 1943 als 17-Jährige nach Auschwitz. Weil sie Cello spielte, wurde sie Mitglied im Mädchenorchester des Lagers und entging so den Gaskammern. 1944 wurde sie in das Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert.

Nach der Befreiung wanderte sie über Belgien nach Großbritannien aus, wo sie Mitbegründerin des Londoner English Chamber Orchestra war und als Cellistin arbeitete.

Bundestag-Rede am Holocaust-Gedenktag

Fast ein halbes Jahrhundert nach ihrer Befreiung schrieb die in Breslau geborene Lasker-Wallfisch ihre Erfahrungen zunächst für ihre Kinder und Enkel auf.

Außerdem begann sie Vorträge vor allem in Schulen zu halten. Am 31. Januar 2018 hielt sie eine vielbeachtete Rede bei der diesjährigen Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust im Bundestag in Berlin.