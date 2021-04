CDU-Vorstand für Laschet als Kanzlerkandidat

CDU -Chef Laschet hatte die Sondersitzung am Montag kurzfristig einberufen - und dabei offenbar auf eine Entscheidung der "K-Frage" noch am selben Abend bestanden. Daraufhin war es in dem Gremium zu einem stundenlangen Schlagabtausch zwischen den Befürwortern von Armin Laschet und Markus Söder gekommen. Während sich die Laschet-Unterstützer wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble oder Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus für eine schnelle Entscheidung aussprachen, drückten die Söder-Unterstützer auf die Bremse.

Entscheidung an der Basis oder im Bundesvorstand?

Altmaier für Basis-Befragung

So sprach sich etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach Informationen aus Teilnehmerkreisen dafür aus, erst die Basis anzuhören. Dort wird eine größere Unterstützung für Markus Söder vermutet. Der CDU -Bundesvorstand hatte sich hingegen letzte Woche bereits - allerdings noch ohne Abstimmung - hinter Armin Laschet gestellt. Deshalb wollten die Söder-Unterstützer eine Abstimmung in diesem Gremium verhindern, setzten vielmehr auf die Einbindung der Basis, etwa der CDU -Kreisvorsitzenden. Doch mit dem Vorschlag konnten sich die Befürworter letztlich nicht durchsetzen.

Stimmung in den Ländern unterschiedlich

Besonders die ostdeutschen CDU -Politikern zeichneten in der Vorstandssitzung ein unterschiedliches Bild über die Stimmung in ihren Ländern. Reiner Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, wies nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auf eine große Unterstützung der Parteibasis für CSU -Chef Markus Söder im Osten hin. Der Fraktionschef der CDU in Brandenburg, Jan Redmann, habe sich daraufhin klar für CDU -Chef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten eingesetzt. "Ich widerspreche Reiner Haseloff ausdrücklich. Im Osten gibt es ein gemischtes Bild" , wird Redmann zitiert.

Laschet oder Söder?

Aber auch in den westdeutschen Ländern ist die Stimmung nicht eindeutig. So berichtete der baden-württembergische CDU -Vorsitzende Thomas Strobl laut Teilnehmer von einem gemischten Bild in Baden-Württemberg. Es gebe Unternehmer, die für CSU -Chef Söder seien. Und es gebe Menschen und Familienunternehmer, die ihn beknieten, Laschet zum Kanzlerkandidaten zu machen, so Strobl.

CSU überließ Entscheidung der CDU