Kanzlerkandidatur der Union: Laschet und Söder auf der Zielgeraden

Es war keine gute Woche für Armin Laschet. Erst muss er sich von der "Zeit" freche Fragen wie die anhören, ob er nicht gerne ein bisschen mehr Charisma hätte. Dann porträtiert ihn der "Spiegel" als taumelnde Witzfigur und tauft ihn in Anlehnung an Asterix "Häuptling Wirdsonix".

Schließlich fallen auch noch die Umfragewerte in seiner Heimat in den Keller: Laut aktuellem NRW-Trend sind 69 Prozent der Befragten unzufrieden mit seiner Arbeit. Und ausgerechnet in dieser Schwächephase spitzt sich die K-Frage zu: Wer wird gemeinsamer Kanzlerkandidat der Union - Laschet oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder? Darüber beraten heute die Parteigremien von CDU und CSU.

Altmaier: Parteibasis wichtiger als die Spitze

Das CDU-Präsidium hat sich am Montagmorgen mit einer Mehrheit hinter Laschet gestellt. Eine Entscheidung, die zu erwarten war. Nun will Laschet auch den Parteivorstand überzeugen.

Doch die Parteigranden sind nur die eine Seite. Viel wichtiger ist laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Stimmung an der Basis. "Es kommt gar nicht so sehr darauf an, was die Präsidien der CDU und CSU sagen, weil Präsidien stehen ja immer zu ihren Vorleuten", sagte er am Montag auf RTL.