Laschet bei Neujahrsempfang in Münster

Dabei betonte er die bis heute nachwirkende Bedeutung des westfälischen Friedens. Ausdrücklich begrüßte er, dass Münster in diesem Jahr Gastgeber des Katholikentages sein wird. Es gebe kaum eine Stadt in Deutschland, die so vom Katholizismus geprägt worden sei.

Zum Neujahrsempfang waren mehr als 300 Vertreter der Politik, Wirtschaft und Kultur in den Rathausfestsaal gekommen. Zuvor hatte Laschet sich ins goldene Buch der Stadt eingetragen und den traditionellen Schluck aus dem goldenen Hahn genommen.

Stand: 14.01.2018, 17:23