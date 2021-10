Laschet legt Amt als NRW-Ministerpräsident nieder

Landtagspräsident André Kuper hat dem scheidenden Ministerpräsidenten Armin Laschet am Montagmorgen die Urkunde über sein Amtsende als Ministerpräsident überreicht. Laschet ist damit nur noch wenige Stunden geschäftsführend im Amt.

Lait Landesverfassung kann ein Bundestagsabgeordneter nicht gleichzeitig Regierungsmitglied in Nordrhein-Westfalen sein kann. Daher scheidet Laschet in dem Moment endgültig als Ministerpräsident aus, in dem er am Dienstag sein Mandat in Berlin annimmt.

Stellvertreter leitet Amtsgeschäfte bis Mittwoch

Da sein designierter Nachfolger, der neue CDU-Landeschef und bisherige NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, erst am Mittwoch gewählt werden soll, wird sein Stellvertreter, NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP), für voraussichtlich einen Tag die Leitung der Amtsgeschäfte übernehmen.