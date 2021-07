Laschet lacht - und bemüht sich um Schadensbegrenzung

Steinmeier und Laschet sowie Lokalpolitiker, darunter der Landrat des Rhein-Erft-Kreises Frank Rock (CDU), hatten in Erftstadt mit Hochwasser-Helfern und Feuerwehrleuten gesprochen. Etliche Menschen gelten dort weiterhin als vermisst. Mindestens drei Wohnhäuser und ein Teil einer Burg sind eingestürzt, Autos wurden weggespült, ein riesiger Krater entstand durch die Fluten.

Auch Landrat Rock betonte am Sonntag in einer persönlichen Erklärung, man habe sich in einer sehr anstrengenden und auch emotional aufgeladenen Situation befunden. "Ich habe gestern mit Betroffenen geweint, aber auch in einer kurzen Situation gelacht" , sagte er.

Katastrophe übersteigt jede Vorstellungskraft

Laschet betonte in seiner Ansprache im WDR-Fernsehen am Sonntag, dass das, was er in den vergangenen Tagen gesehen habe, jede Vorstellungskraft übersteige: "Die Geschwindigkeit und mit welcher Wucht die Wassermassen Existenzen zerstört und Leben vernichtet haben, ist unvollstellbar und doch Realität." Die Wunden der Katastrophe würden noch lange spürbar und zu sehen sein.

Maßnahmen für die Zukunft angekündigt

Zugleich kündigte Laschet über die aktuelle Hilfe hinaus Maßnahmen für die Zukunft an, um die Menschen besser vor wetterbedingten Katastrophen zu schützen. Dafür müsse alles getan werden, etwa Dämme, Rückhaltebecken und Wasserreservoirs zu errichten oder Flächen zu renaturieren.