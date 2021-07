Kommentar: Laschet lacht in Erftstadt und entschuldigt sich

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein Westfalen lacht. Kein Schmunzeln, kein zurückhaltendes Grinsen: Er lacht! Ist vergnügt, so wie sich das manchmal für eine rheinische Frohnatur gehört. Um ihn herum sechs Menschen, nicht alle lachen mit, wirken so heiter wie er. Wie der Ministerpräsident dieses Landes.

Ein Land, das derzeit trauert. Ernsthaft trauert. Das all denen die Würde erweist, die in diesen Tagen so viel verloren haben. Ihre Häuser, ihre Existenz! Und ihre Angehörigen: Mutter, Vater, Tochter. Diese Schicksale berühren so viele. Die Worte, die Frank-Walter Steinmeier zu den Menschen in Erftstadt spricht, sollen der Trauer Solidarität erweisen. Und sie sollen gut tun. Einfach nur gut tun. Diesen Worten, die der Bundespräsident spricht, muss man Respekt zollen. Ja Respekt, denn es ist der Respekt, der in diesem Moment den Opfern gehört. Das dabei jemand lacht ist ungehörig. So Respektlos.