Laschet statt Söder - CDU-Basis sauer: "Können Plakate alleine kleben"

Der CDU-Vorstand hat entschieden. In der Nacht zum Dienstag stimmte die Spitze der Partei für ihren seit drei Monaten amtierenden Vorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten. Aber es wirkt wie ein Sieg ohne Glanz - auch wenn der unterlegene Kandidat, CSU-Chef Markus Söder am Mittag danach Laschet gratuliert und ihn unterstützen will.



Trotz des deutlichen Votums der CDU-Spitze tritt der Unmut der Parteibasis offen zu Tage.

CDU-Chef Armin Laschet

" Das ist nun wirklich ein klares Ergebnis, das, denke ich, auch von allen akzeptiert wird ", sagte der frühere Generalsekretär Ruprecht Polenz dem Bayerischen Rundfunk. Thüringens CDU-Landeschef Christian Hirte wertet dagegen das Votum der CDU-Spitze als "Entscheidung gegen die CDU-Basis" . Die Stimmung in Thüringen sowie in mehreren anderen Landesverbänden sei deutlich für CSU-Chef Söder als Kanzlerkandidat.

Auf Twitter sparen viele CDU-Anhänger nicht mit Häme und gehen offen auf Konfrontation zur Parteispitze. Hat der CDU-Vorstand die Rechnung ohne die Basis gemacht? Und wie kann die Basis sich in Zeiten der Pandemie überhaupt Gehör verschaffen?

Parteibasis hat es in Pandemie-Zeiten schwer, gehört zu werden

Die einfachen CDU-Mitglieder sehen offenbar ihre Einflussmöglichkeiten schwinden. In Zeiten der Corona-Pandemie gibt es keine Treffen an der Basis. Für die einfachen Parteimitglieder ist es somit schwierig, wahrgenommen zu werden.

Mathias Heidtmann von der CDU Remscheid sieht trotz der erschwerten Bedingungen für die Ortsverbände keine Spaltung: " Natürlich gibt es in den Ortsverbänden beide Meinungen, aber mein Eindruck ist nicht, dass es da geschlossene Lager für Söder gibt. Die am lautesten sind, haben nicht immer auch die Mehrheit. Man muss die Kandidaten nach ihrem politischen Handeln beurteilen ", sagte er dem WDR.

Heidtmann ist froh, dass die K-Frage nun endlich entschieden ist: " Prinzipiell ist es ja gut, wenn zwei Personen bereit sind, das Kanzleramt zu übernehmen. Wir müssen nun dafür sorgen, dass wir die Partei einen. Und da hat Armin Laschet mein Vertrauen, dass er das kann. "

Doch das Netz spricht eine andere Sprache. Viele nutzen die sozialen Medien, um ihrem Ärger Luft zu machen. Unter dem Hashtag #LaschetvsSöder hagelt es Austrittsbekundungen und Vorwürfe.

Unterstützung bekommt die verärgerte Parteibasis aus Bayern: " Fünf Monate vor der Bundestagswahl einen Beschluss gegen die eigene Basis zu fassen, ist schon sehr bemerkenswert ", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker von der CSU.

So sehr sich die CDU-Spitze am Mittwoch bemüht, die Reihen geschlossen zu halten: Die Störfeuer aus Bayern und von der Basis bleiben. Kein leichter Start für Armin Laschet in den Wahlkampf. Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt.