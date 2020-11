Laschet zum Teil-Lockdown: "Eine gespaltene Gesellschaft wollen wir nicht"

Schließung von Musikschulen nochmal prüfen?

Musikunterricht riskanter als Schule?

Ein Klavierlehrer aus Münster wollte wissen, warum Schulen zwar geöffnet bleiben, ausgerechnet Musikschulen aber schließen müssen. Obwohl dabei oft in den selben Klassenräumen unterrichtet würde, in denen am Morgen noch 30 Schüler saßen. Andere Bundesländer lassen die Musikschulen weiter geöffnet. " Das ist schwer zu verstehen ", so der Klavierlehrer.

Laschet holte aus: Es gehe darum, die Infektionswelle zu brechen. Das sei " nur schaffbar ", wenn alle unnötigen Kontakte vermieden würden. Dennoch, versprach er dann: " Wir werden uns das in zwei Wochen nochmal genau ansehen."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Schulen: Keine Zwei-Klassen-Gesellschaft

Empört meldete sich Hörerin Brigitte aus Herne mit der Frage, warum ihre Kinder trotz dramatisch steigender Infektionszahlen in der Schule weiterhin mit 30 Kindern in einem Raum sitzen müssten. " Das geht so nicht" , rief sie in die Leitung.

Zu eng im Klassenzimmer?

Klassen könnten geteilt werden, die Schüler täglich neue FFP2 Masken ausgeteilt bekommen oder im Wechsel auch zuhause unterrichtet werden. Auch hier begann Laschet mit einer Antwort, die er derzeit so mantramäßig wiederholen muss: Nach den Schließungen von Schulen und Kitas im ersten Lockdown sei man sich einig gewesen, dass das " nie wieder passieren darf" .

Homeschooling sei zudem generell keine Lösung, so Laschet: Viele Eltern könnten das einfach nicht leisten. Eine dadurch gespaltene Gesellschaft " wollen wir nicht ".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Quarantäne vor Weihnachten?

Lachen musste Laschet dann doch einmal - nämlich als der elfjährige Anton aus Mülheim seinen Vorschlag vortrug: Damit er und andere Kinder Weihnachten mit Oma und Opa feiern dürfen, könnten sie doch zehn Tage vor Heiligabend freiwillig in Quarantäne gehen. Er werde über diese Idee nachdenken, versprach Laschet dem Jungen.

Gastronomie als Hort der Kontakte

Restaurants und Cafés geschlossen

Die in den jüngsten Tagen wohl am häufigsten diskutierte Frage stellte Gastronomin Carmen aus Düsseldorf: Warum treffen die Schließungen ausgerechnet die Restaurants und Cafés, die doch solche Anstrengungen zum Schutz vor Infektionen unternommen hatten?