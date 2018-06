Laschet warnt vor Kontrollen an NRW-Grenzen

Laschet zeigte sich zuversichtlich, dass in den kommenden zwei Wochen bis zum EU -Gipfel gemeinsam mit ebenfalls stark durch Migration betroffenen Staaten eine Lösung erreicht werden könne. Gespräche mit Österreich, Italien, Bulgarien und Griechenland sollten zu einem gemeinsamen Abkommen führen.

Ruf nach europäischer Lösung