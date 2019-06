Führerscheinprüfungen: Weniger TÜV-Termine

Vor allem in Düsseldorf, Köln, Wuppertal, Düren, und im Bergischen Land sind die Wartezeiten für Führerscheinprüfungen gerade besonders lang, kritisiert Kurt Bartels vom Fahrlehrerverband. " Teilweise können wir unsere Schülerinnen und Schüler erst in den Sommerferien zur Prüfung anmelden, das ist katastropha l." Normalerweise würde man Prüfungstermine in gut zwei Wochen bekommen, momentan dauere es mindestens doppelt so lang.

Prüfer bei Unfällen ausgefallen

Derzeit gebe es Engpässe, so der TÜV Rheinland, das liege an den vielen Feiertagen im Mai und Juni, aber auch an einer Zunahme der Krankheitsfälle. So seien Prüfer unter anderem ausgefallen, weil sie bei Unfällen während der praktischen Fahrprüfungen leicht verletzt worden waren.

Der Führerschein wird teurer

Auf die Fahrschüler können so zusätzliche Kosten von bis zu 300 Euro zukommen, weil sie zusätzliche Fahrstunden nehmen müssen, um nicht aus der Übung zu geraten. " Trotz der angespannten Situation im Moment, schätzen wir die Zusammenarbeit mit dem TÜV aber seh r", so Kurt Bartels vom Fahrlehrerverband, "di e Qualität der Fahrprüfungen ist immer sehr hoch, die Aufgabe der Fahrprüfungen in die freie Wirtschaft abzugeben, halten wir daher für keine gute Idee ."