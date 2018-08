Großrazzia gegen kriminelle Clans in Langenfeld

In Langenfeld hat in der Nacht zum Sonntag (26.08.2018) der Großeinsatz von Polizei, Zoll, Ordnungs- und Ausländeramt stattgefunden. Kontrolliert wurden mehr als 100 Menschen, rund 30 Fahrzeuge, Bars, Wettbüros und Spielhallen rund um den Immigrather Platz in Langenfeld. Die Polizei stuft den Ort als gefährlich ein.

Mehrere Strafanzeigen

Nach Behördenangaben sollen sich rund um dem Platz vor allem am Wochenende Mitglieder krimineller Gruppen aufhalten. Bei dem Einsatz wurden unter anderem unversteuerter Tabak und ein manipulierter Spielautomat sichergestellt. Laut Polizei wurden Strafanzeigen wegen Sozialleistungsbetrugs und illegaler Beschäftigung gefertigt - insgesamt waren es 15 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.