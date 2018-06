Landwirte wappnen sich mit Technik gegen Extremwetter

Landwirte in NRW trotzen den extremen Wetterlagen wie Hitze im Frühjahr oder Unwettern mit Investitionen insbesondere in Bewässerungstechnik und Hagelnetzen. "Es wird mehr danach gefragt und mehr investiert" , sagte der Sprecher der Landwirtschaftskammer NRW, Bernhard Rüb am Mittwoch (06.06.2018). Eine große Nachfrage gebe es für Hagelschutznetze sowie für Versicherungen. Außerdem sei Bewässerung ein großes Thema.