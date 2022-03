Selbstversorger NRW - produzieren wir genug Nahrungsmittel?

Redet man über den Wirtschaftsstandort, denken viele erstmal an Industriezentren wie etwa das Ruhrgebiet. Vergessen wird dabei oft, dass die Landwirtschaft in NRW eine große Rolle spielt. Mit Blick auf die Ernährung muss man trotz des Krieges in der Ukraine bei tierischen Produkten sowie Brot, Zucker oder Getreide keine Engpässe fürchten, so ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Montag auf WDR -Anfrage.

Keine Engpässe in Deutschland zu befürchten

Man sei quasi Selbstversorger. Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Industrieland NRW betrug 2020 knapp 44 Prozent. Beackert wurde diese Fläche von rund 120.000 Arbeitskräften in mehr als 30.000 Betrieben.