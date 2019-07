Wegen Trockenheit: Landwirte sorgen sich um ihre Ernte

Landwirt Bernd Im Winkel aus Gladbeck kontrolliert eines seiner zahlreichen Maisfelder. Zwischen den Händen hält er ein Blatt: " Man sieht es deutlich, bei extremer Hitze rollt der Mais seine Blätter zusammen. Damit verbraucht er nicht so viel Wasser ", sagt der Bauer. Sollte es innerhalb von 14 Tagen nicht regnen, befürchtet er Ausfälle von bis zu 40 Prozent.

Mais und Weizen besonders betroffen

Auch für den Weizen beginnt jetzt eine entscheidende Phase. Denn der ist im Moment in der Kornfüllphase, das bedeutet, die Körner werden ausgebildet. Ohne Regen wird der Ertrag deutlich geringer. Demnächst sind Roggen und Raps an der Reihe. Die Landwirte hoffen, dass der erhoffte Regen endlich kommt.

Einige Regionen besonders betroffen

Besonders betroffen sind die Regionen, in denen die Pflanzen auf sandigen Böden stehen. Das ist vor allem das nördliche Münsterland, Ostwestfalen und Teile des Niederrheins. Das Problem: Die Böden sind nach dem Dürrejahr in 2018 so ausgetrocknet, dass sie Niederschläge gar nicht mehr speichern können.

Konsequenzen für Bauern und Verbraucher befürchtet

Ob die Preise für Kartoffeln oder Brot aufgrund der schlechteren Ernte steigen werden, ist noch nicht klar. Einige Kartoffelbauern aus dem Ruhrgebiet berichten, dass der Wasserverbrauch bei Ihnen so hoch ist, dass sie darüber nachdenken, die Preise anzuheben. Einziger Lichtblick ist bislang die Gersten-Ernte. Die hat bereits begonnen und fällt gut aus.

