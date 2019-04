In Deutschland könnte es in diesem Jahr wieder einen extremen Sommer geben. Nach dem heißen April wächst bei den Landwirten in NRW die Sorge vor einem zweiten Dürrejahr in Folge. " Da wollen wir gar nicht dran denken ", sagt Erich Gussen, Vizepräsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbands (RLV). " Das könnte für einige Mitglieder das Aus bedeuten. "

Die Sorge um die Existenz