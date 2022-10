Landtagswahl in Niedersachsen: SPD laut Hochrechnung stärkste Partei

FDP einzige Ampel-Verliererin

Die von der CDU erhoffte Abstrafung der Ampel ist also ausgeblieben. Mit einer Ausnahme: Die FDP geht als einzige klare Ampel-Verliererin aus der Wahl hervor. Im März im Saarland nicht in den Landtag gekommen; im Mai in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen aus der Landesregierung geflogen; und jetzt in Niedersachsen schon wieder eine Zitterpartie entlang der Fünf-Prozent-Hürde.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat bereits direkte Verbindungen zur Arbeit in Berlin gezogen. Ein wesentlicher Teil der FDP-Wähler in Niedersachsen fremdele nach wie vor mit der Ampel und mit der Rolle der FDP, sagte Kubicki am Sonntagabend. Personalfragen spielten nach dieser Wahl keine Rolle. Aber: Christian Lindners Gewicht in der Ampel, wo ihm schwierige finanzpolitische Monate bevorstehen, wird durch den Bedeutungsverlust der FDP nicht gestärkt. Das könnte zu neuen Profilierungsversuchen und damit auch neuem Ärger in der Ampel führen.

Wohl keine Wiederholung von Schwarz-Grün in NRW

Und wie blickt NRW auf die Wahl im Nachbarland? Natürlich wurden den jeweiligen Parteifreunden in Hannover die Daumen gedrückt. Aber ob zum Beispiel Mona Neubaur und die die NRW-Grünen darauf hofften, dass es auch in Niedersachsen zu Schwarz-Grün kommt, ist fraglich. Für die Arbeit in Düsseldorf würde es keinen großen Unterschied machen. Und außerdem galt schon im Vorfeld der Wahl bei den Grünen in Niedersachsen eine rot-grüne Koalition als Favorit.