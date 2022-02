Prozess über verdurstetes Kleinkind Leon wird neu aufgerollt

Knapp drei Jahre nach dem Tod des zweijährigen Leon aus Grevenbroich wird der Fall vor dem Landgericht Mönchengladbach neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof entschied, dass der Fall erneut verhandelt werden muss, da unklar ist, ob die Mutter voll schuldfähig war.

Rückblick: was war geschehen?

Im April 2019 habe die Mutter den kleinen Jungen in sein Kinderbett in der Wohnung in Grevenbroich am Niederrhein gelegt. Dann habe sie einen Heizlüfter auf eine hohe Stufe eingestellt und so hingestellt, dass er auf das Bett gerichtet war. Als die Mutter zwei Tage später nach dem Jungen schaut, war er bereits tot. Die Justiz hatte die Angeklagte damals zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt und ihr einen bedingten Tötungsvorsatz unterstellt.

Bundesgerichtshof rollt Prozess neu auf

Der BGH hat die erste Verurteilung der angeklagten Mutter in der Revision aufgehoben. Damals hatte das Landgericht die Mutter wegen Totschlags durch Unterlassen verurteilt. Der 30-jährigen wurde damals ein bedingter Tötungsvorsatz unterstellt.

Laut Gutachten war die depressive Mutter aber nur eingeschränkt schuldfähig. Fraglich ist für die Bundesrichter deshalb, ob die Mutter im April 2019 wirklich wusste, dass der Junge sterben würde, wenn er zwei Tage unversorgt bleibt. Der Prozess beginnt am Mittwoch.